Четырех кандидатов зарегистрировали на выборах губернатора Иркутской области

7 августа Избирательная комиссия Иркутской области на заседании зарегистрировала четырех кандидатов на выборах губернатора региона, которые запланированы на 12−14 сентября 2025 года.
— После проверки представленных документов и листов поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований избирком Иркутской области принял постановления о регистрации следующих кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии «Справедливая Россия — За правду», Сергея Левченко от КПРФ, — уточнили в региональном Избиркоме.
Самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач утратили статус кандидатов, так как не направили документы на регистрацию.
