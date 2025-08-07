Ричмонд
Четырех кандидатов зарегистрировали на выборах губернатора Иркутской области

Главу региона изберут в сентябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

7 августа Избирательная комиссия Иркутской области на заседании зарегистрировала четырех кандидатов на выборах губернатора региона, которые запланированы на 12−14 сентября 2025 года.

— После проверки представленных документов и листов поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований избирком Иркутской области принял постановления о регистрации следующих кандидатов: Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», Виктора Галицкова от ЛДПР, Ларисы Егоровой от партии «Справедливая Россия — За правду», Сергея Левченко от КПРФ, — уточнили в региональном Избиркоме.

Самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач утратили статус кандидатов, так как не направили документы на регистрацию.

Напомним, в Иркутске отпраздновали 125-летие со дня спуска на воду одного из старейших ледоколов мира — «Ангары». Корабль прошел через три войны и выполнял важнейшие задачи для страны. За первые семь месяцев текущего года его посетили 30 тысяч человек.

