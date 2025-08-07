Ричмонд
В Узбекистане может появиться экономвариант тонировки: МВД предлагает разрешать затемнение стекол только на лето

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в рамках которого в стране может быть введён так называемый экономвариант тонировки. Если документ примут, автовладельцы смогут легально получить краткосрочное разрешение на затемнение задних и передних боковых стекол автомобилей категории M1 (до 8 пассажирских мест) сроком с 1 мая по 31 августа.

Источник: Vaib.Uz

Стоимость разрешения:

  • 1 базовая расчётная величина (БРВ) для физических и юридических лиц — 412 тысяч сумов;
  • 5 БРВ для иностранных юридических лиц, действующих в Узбекистане — около 2,06 млн сумов.

Обсуждение проекта открыто до 22 августа.

В настоящее время получить разрешение на тонировку на год стоит 8 БРВ (примерно 3,2 млн сумов), что делает краткосрочный вариант значительно дешевле. Однако остаётся вопрос — насколько окажется востребован такой сезонный подход. Ведь большинству водителей может быть неудобно каждый год «раздевать» и «одевать» свои авто, особенно учитывая технические нюансы снятия и установки плёнки.

Тем не менее, инициатива может стать компромиссным вариантом для тех, кто страдает от жары летом, но не готов платить круглогодичную цену. А для государства это шаг к частичной легализации «теневой» тонировки, которая и так встречается повсеместно, но часто используется без разрешения.

Теперь слово — за автовладельцами. Успеет ли идея «тонировки по подписке» завоевать их симпатии — покажет время.