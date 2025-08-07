Ричмонд
«Это ноги прима-балерины всея Руси»: Волочкова объяснила, почему закинула ноги на соседнее кресло в самолете

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова прокомментировала «Фонтанке» эпизод в самолете, где она положила ноги на соседнее кресло.

Кадры, снятые одной из пассажирок, вызвали бурное обсуждение в Сети и светской прессе.

«Люди живут не своей жизнью, а моей».

Волочкова заявила, что не понимает ажиотажа вокруг ситуации, ведь ее ноги имеют особое значение в искусстве: «Люди обсуждают абсолютно всё, что происходит со мной, поскольку многие живут не своей жизнью, а моей. Вы знаете, я не то что закинула ноги на соседнее кресло, а мои ноги, я хочу вам сказать, длинные, это ноги прима-балерины всея Руси, которые имеют особенное значение для отечественного искусства, я скажу вот так, нескромно».

«Мне купили два места, чтобы ноги не мешали».

Артистка напомнила, что летела в Петербург навестить мать и тяжелобольного отца. Волочкова вернулась с Мальдив в Россию, сначала она была в Сочи, потом отправилась в Петербург, а оттуда — обратно в Москву.

«Мой директор специально купил мне два места в эконом-классе. Я народный артист, не имея звания народной артистки. Я народная, потому что меня люди знают и любят. Я летаю эконом-классом — с народом. И он специально мне взял два места, чтобы я могла эти ноги не закинуть, а положить на соседнее место».

«Пока, неудачники!».

Волочкова резко отреагировала на критику: «Из каждого моего взмаха ноги делаете событие какое-то? Хорошо, значит, я впереди. Пока, неудачники, хочется сказать. Берегите свои ноги и делайте их такими стройными, чтобы они были такие, как у меня. Для этого нужно каждый день пахать в балетном зале».

«Если бы было одно место, положила бы ноги на голову впереди сидящего».

Балерина добавила, что даже в более стесненных обстоятельствах не стала бы себя ограничивать, а другой пассажир был бы этим счастлив.

«Знаете, если бы у меня было одно место и не в первом ряду, потому что брали в последний момент билет, то я бы положила эти ноги на впереди стоящее кресло, на голову человека впереди сидящего, и, поверьте, он был бы счастлив, что ноги Волочковой лежат у него над головой», — заключила прима.