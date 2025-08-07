«Это ноги прима-балерины всея Руси»: Волочкова объяснила, почему закинула ноги на соседнее кресло в самолете

Волочкова заявила, что не понимает ажиотажа вокруг ситуации, ведь ее ноги имеют особое значение в искусстве: «Люди обсуждают абсолютно всё, что происходит со мной, поскольку многие живут не своей жизнью, а моей. Вы знаете, я не то что закинула ноги на соседнее кресло, а мои ноги, я хочу вам сказать, длинные, это ноги прима-балерины всея Руси, которые имеют особенное значение для отечественного искусства, я скажу вот так, нескромно».