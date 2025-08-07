Ричмонд
Мингорисполком сказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день

Мингорисполком сказал, где будут находиться телефоны школьников во время учебного дня с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день. Подробности рассказал заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, сообщает агентство «Минск-Новости».

— В каждой школе будут организованы специальные места, где дети смогут оставлять телефоны на время учебного дня, — уточнил представитель Мингорисполкома.

По словам Лавриновича, контроль, связанный с соблюдением новых правил, будет обеспечиваться в том числе и при помощи камер видеонаблюдения. Он пояснил: если школьник принесет второй телефон и будет пытаться использоваться его, то подобное будет зафиксировано.

Представитель Мингорисполкома пояснил, что в том случае, если школьники захотят позвонить родителям, то это будет организовано или через дежурного администратора, или через классного руководителя.

— Система коммуникации продумана и будет работать в плановом режиме, — подчеркнул Глеб Лавринович.

