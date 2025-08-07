Сильный ветер с дождем повредил 20 крыш домов и хозпостроек в Гомельской области. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным, из-за прохождения сильного ветра и дождя 6 августа 2025 года в Калинковичском и Брагинском районах Гомельской области было зафиксировано два случая падения деревьев. Кроме того, оказались повреждены 20 крыш строений: домов, зданий, хозяйственных построек.
Спасатели привлекались на уборку, а также распиловку упавших деревьев. В пресс-службе отметили, что в Калинковичском района упавшее дерево убирали с проезжей части автодороги, а в агрогородке Маложин Брагинского района — с крыши дома.
Тем временем Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси: «Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».