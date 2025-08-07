Таможня Беларуси сказала о сотнях обращений из-за мошенничества с покупкой авто

В таможне отметили, что также граждане интересуются задержанием несуществующих транспортных средств Гродненской и Минской региональными таможнями, а также Брестской. В пресс-службе сообщили, что в одном из последних обращений в Гродненскую региональную таможню гражданин России рассказал, как перевел мошенникам деньги за само авто. Кроме того, мужчина оплатил таможенную пошлину. Он добавил, что посредники потребовали от него уплаты дополнительных платежей якобы из-за задержания машины таможней.