Таможня Беларуси сказала о сотнях обращений из-за мошенничества с покупкой авто

Таможня Беларуси сказала о сотнях обращений из-за мошенничества с покупкой автомобилей. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Уже сотни обращений от обманутых мошенниками граждан, которые доверили им приобретение авто за границей, на счету белорусской таможни», — сказано в сообщении.
В таможне отметили, что также граждане интересуются задержанием несуществующих транспортных средств Гродненской и Минской региональными таможнями, а также Брестской. В пресс-службе сообщили, что в одном из последних обращений в Гродненскую региональную таможню гражданин России рассказал, как перевел мошенникам деньги за само авто. Кроме того, мужчина оплатил таможенную пошлину. Он добавил, что посредники потребовали от него уплаты дополнительных платежей якобы из-за задержания машины таможней.
Мошенники уверяли: автомобиль россиянина находится на территории таможни. Для подтверждения ему направили копию декларации на транспортное средство с пометкой «ввоз запрещен», которая якобы была оформлена в одном из пунктов таможенного оформления.
В ГТК обратили внимание, что именно на указанной стадии гражданин России и обратился к сотрудникам таможни за разъяснением. Выяснилось, что представленные документы, как и проставленные на них штампы и печати являются поддельными.
По данным таможни, россиянин выбрал именно данных мошенников из-за положительных отзывов про их работу в одном из мессенджеров.
«В этом году в Гродненскую региональную таможню уже обратилось более 25 обманутых покупателей», — заявили в пресс-службе таможни Беларуси.
