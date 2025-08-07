Ричмонд
В Самаре хотят провести капремонт территории у Белого Дома за 20,7 млн рублей

Запланирован масштабный комплекс работ по благоустройству территории.

В Самаре стартовал открытый конкурс для выбора подрядчика на капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию областной администрации («Белому Дому») по адресу Молодогвардейская, 210. Управление делами губернатора и правительства Самарской области планирует обновление внешнего вида участка вокруг здания. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

На реализацию проекта выделено 20,765 млн рублей, в эту сумму входят затраты на материалы, оплату труда и другие расходы. Согласно условиям, работы должны начаться сразу после подписания контракта и завершиться в течение 60 рабочих дней.

Ранее мы писали, что в Самаре планируют продать редкую 1000-рублевую купюру с зеркальной печатью за 1 миллион рублей.