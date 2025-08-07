В Самаре хотят провести капремонт территории у Белого Дома за 20,7 млн рублей

В Самаре стартовал открытый конкурс для выбора подрядчика на капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию областной администрации («Белому Дому») по адресу Молодогвардейская, 210. Управление делами губернатора и правительства Самарской области планирует обновление внешнего вида участка вокруг здания. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.