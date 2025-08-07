Ричмонд
Американский блогер восхитился порядком на улицах Ростова-на-Дону

Американский блогер записал видеоролик на Театральной площади в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Американский блогер посетил Ростов-на-Дону и остался под большим впечатлением от города. Своими эмоциями он поделился в видеоролике, снятом на Театральной площади.

— Не вижу никаких лагерей для бездомных, не вижу мусора, — отметил иностранец.

Автор видео отметил чистоту и ухоженность города, памятники. Кроме того, американца впечатлили архитектурные контрасты, когда исторические здания находятся рядом с современными постройками.

Также в своем видео мужчина резко раскритиковал западные СМИ. Он рассказал, что людям в Соединенных Штатах показывают совсем другое и призвал не верить стереотипам о России. Ролик уже набирает популярность в соцсетях, его активно осуждают интернет-пользователи.

