Американский блогер восхитился порядком на улицах Ростова-на-Дону

Американский блогер посетил Ростов-на-Дону и остался под большим впечатлением от города. Своими эмоциями он поделился в видеоролике, снятом на Театральной площади.
— Не вижу никаких лагерей для бездомных, не вижу мусора, — отметил иностранец.
Автор видео отметил чистоту и ухоженность города, памятники. Кроме того, американца впечатлили архитектурные контрасты, когда исторические здания находятся рядом с современными постройками.
Также в своем видео мужчина резко раскритиковал западные СМИ. Он рассказал, что людям в Соединенных Штатах показывают совсем другое и призвал не верить стереотипам о России. Ролик уже набирает популярность в соцсетях, его активно осуждают интернет-пользователи.
