Продажу алкоголя ограничат на День города в Нижнем Новгороде

Ограничения будут действовать 16 августа.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя в День города. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Нижегородцы и гости города не смогут приобрести алкогольную продукцию в радиусе 500 метров от праздничных площадок. Ограничения будут действовать 16 августа.

Напомним, что в этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года. Подготовка к этому событию уже идет полным ходом: на следующей неделе на площади Минина и Пожарского начнут монтировать сцену, где пройдет главное шоу. Темой праздника станет «Герои среди нас»: его приурочат героям и памяти о подвигах прошлого и настоящего, а его главными участниками станут бойцы СВО и ветераны.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что несколько улиц перекроют из-за подготовки ко Дню Нижнего Новгорода.