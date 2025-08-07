Еще только кандидат, а уже врет: У маэстро Ботгроса, претендующего на место в парламенте Молдовы, обнаружился неучтенный миллион, который он потратил на Мерседес

Музыкант обзавёлся в 2024 году автомобилем Mercedes за 75 тысяч евро, что составляет порядка 1 450 000 леев. Так вот, если сложить все доходы маэстро за указанный год — а у него нет банковских счетов и сбережений — только продажа старой машины и зарплата, пенсия и гонорары в Румынии, то совокупно получается только 916,5 тысяч леев.