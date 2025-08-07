Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Расчистка русла реки Кальмиус продолжается в Донецкой Народной Республике, это улучшит наполняемость нескольких водоемов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
«Расчищаем русло Кальмиуса. В бассейне реки расположены Верхнекальмиусское, Нижнекальмиусское, Старобешевское и Павлопольское водохранилища. Оздоровление русла улучшит наполняемость этих водоемов», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, расчистку русла реки от мусора и заторов уже завершили в окрестностях сел Вознесенка, Придорожное и поселка Авдотьино, следующий шаг — продвижение в направлении Мариуполя.
«Продолжаем работы по увеличению притоков воды: расчищаем реки, углубляем дно водохранилищ. Строим водоводы из Углегорского и Павлопольского водохранилищ вдвое быстрее графика. Зампред правительства Марат Хуснуллин поручил завершить работы до конца года. Это даст 100 тысяч кубов в сутки. Пополним обмелевшее Волынцевское водохранилище и сможем направить дополнительные объемы в Донецк и Макеевку», — добавил глава республики.