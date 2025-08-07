Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус

«Продолжаем работы по увеличению притоков воды: расчищаем реки, углубляем дно водохранилищ. Строим водоводы из Углегорского и Павлопольского водохранилищ вдвое быстрее графика. Зампред правительства Марат Хуснуллин поручил завершить работы до конца года. Это даст 100 тысяч кубов в сутки. Пополним обмелевшее Волынцевское водохранилище и сможем направить дополнительные объемы в Донецк и Макеевку», — добавил глава республики.