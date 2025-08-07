Новые вечерние рейсы свяжут Братск с Иркутском

С 18 августа будет запущен дополнительный вечерний рейс между Братском и Иркутском. Новое расписание выглядит следующим образом: рейс UT6238 Братск — Иркутск будет выполняться по понедельникам с вылетом в 17:00, время в пути составит 1 час 45 минут. Обратный рейс UT6241 Иркутск — Братск запланирован по вторникам с вылетом в 18:10, время в пути — 1 час 40 минут.
Перелет будет осуществляться на современном турбовинтовом самолете ATR 72−500, рассчитанном на 70 пассажиров. Стоимость билетов стартует от 6000 рублей. При покупке билетов в оба конца действуют специальные выгодные предложения.
Растущий спрос на авиаперевозки между городами подтверждается статистикой: за первые семь месяцев 2025 года пассажиропоток увеличился на 50%. Рейсами воспользовались 30,5 тысяч человек, что на 10 тысяч больше показателей 2024 года.
Текущее расписание из Братска включает утренний рейс S7−6444 в Иркутск ежедневно в 11:55, регулярные рейсы в Новосибирск, вылеты в Москву по средам, пятницам и воскресеньям, а также еженедельные рейсы в Сочи по понедельникам.
Напомним, результаты проверок в июля 2025 года показали рост числа нарушений при продаже спиртного. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области провела восемь внеплановых контрольных мероприятий.