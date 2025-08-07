Новые вечерние рейсы свяжут Братск с Иркутском

С 18 августа будет запущен дополнительный вечерний рейс между Братском и Иркутском. Новое расписание выглядит следующим образом: рейс UT6238 Братск — Иркутск будет выполняться по понедельникам с вылетом в 17:00, время в пути составит 1 час 45 минут. Обратный рейс UT6241 Иркутск — Братск запланирован по вторникам с вылетом в 18:10, время в пути — 1 час 40 минут.