За полгода пермяков оштрафовали на 118 миллионов за неоплату парковки

За 6 месяцев с начала года административная комиссия Пермского городского округа вынесла 81 тысячу постановлений о штрафах за неоплаченное парковочное время. Общая сумма наложенных штрафов превысила 118 млн рублей. За это же время взыскано в бюджет 116 млн рублей. 14 тысяч постановлений направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Больше всего нарушений фиксируется в платной парковочной зоне № 102. В Пермской дирекции дорожного движения объясняют это тем, что зона расположена в центре, и стоимость парковочного времени здесь высокая.
В ведомстве напоминают: в первый раз не оплатить парковку стоит 1 тысячу рублей, при повторном нарушении штраф увеличивается в 2 раза.