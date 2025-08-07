За полгода пермяков оштрафовали на 118 миллионов за неоплату парковки

За 6 месяцев с начала года административная комиссия Пермского городского округа вынесла 81 тысячу постановлений о штрафах за неоплаченное парковочное время. Общая сумма наложенных штрафов превысила 118 млн рублей. За это же время взыскано в бюджет 116 млн рублей. 14 тысяч постановлений направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания.