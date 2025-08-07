Москвичи выберут имена птенцам журавля-красавки, вылупившимся в зоопарке

Уточняется, что среди вариантов имени для самца — Баргузин и Витим, в честь крупных водных артерий Сибири. Рассматриваются имена Темник и Чикой. Еще один возможный вариант — Иркут. Самка может получить имя Селенга по названию крупнейшей реки, впадающей в озеро Байкал. Альтернативными вариантами стали Турка и Ока. Чуя напоминает о правом притоке Лены, а Снежная — о реке, которая берет начало в снегах хребта Хамар-Дабан.