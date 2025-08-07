Москвичи выберут имена птенцам журавля-красавки, вылупившимся в зоопарке

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Имена для найденных рядом со взлетно-посадочной полосой в Улан-Удэ птенцов краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра и правительства.
Кладку яиц редкой птицы рядом со взлетно-посадочной полосой обнаружили сотрудники аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Ее передали специалистам Московского зоопарка, и в начале июня на свет появились птенцы — самец и самка.
«В проекте “Активный гражданин” началось голосование за имена для новых обитателей Московского зоопарка — птенцов краснокнижного журавля-красавки… “Активным гражданам” предстоит дать имена пернатым брату и сестре. Зоологи из Улан-Удэ предлагают назвать их в честь рек, протекающих в живописных краях Бурятии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди вариантов имени для самца — Баргузин и Витим, в честь крупных водных артерий Сибири. Рассматриваются имена Темник и Чикой. Еще один возможный вариант — Иркут. Самка может получить имя Селенга по названию крупнейшей реки, впадающей в озеро Байкал. Альтернативными вариантами стали Турка и Ока. Чуя напоминает о правом притоке Лены, а Снежная — о реке, которая берет начало в снегах хребта Хамар-Дабан.