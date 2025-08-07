Глава Евпатории раскритиковал уборку города

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По результатам проверки, в прибордюрной зоне, на газонах и тротуарах обнаружено обилие случайного мусора, что свидетельствует о неудовлетворительной работе, уточнил Юрьев. Особое внимание мэра привлекли многочисленные автомобильные шины в сквере, которые, хотя и использовались ранее для защиты молодых деревьев, теперь стали лишним элементом. Глава города поставил задачу в ближайшее время полностью очистить территорию от покрышек.
Также будет рассмотрена возможность включения сквера в программы благоустройства.
Юрьев заявил, что все выявленные недостатки будут озвучены подрядчику, работающему в данной части города. В отношении него будут применены штрафные санкции, а при отсутствии кардинальных изменений в лучшую сторону, контракт будет незамедлительно расторгнут.