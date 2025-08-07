Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Евпатории раскритиковал уборку города

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев выразил недовольство качеством уборки городских территорий после личного обхода переулка Нового и улиц Крымская, Русская, Интернациональная, Л. Толстого, Токарева, Башенная, Рабочая, М. Тореза, Чекиста Галушкина, а также расположенного там сквера.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По результатам проверки, в прибордюрной зоне, на газонах и тротуарах обнаружено обилие случайного мусора, что свидетельствует о неудовлетворительной работе, уточнил Юрьев. Особое внимание мэра привлекли многочисленные автомобильные шины в сквере, которые, хотя и использовались ранее для защиты молодых деревьев, теперь стали лишним элементом. Глава города поставил задачу в ближайшее время полностью очистить территорию от покрышек.

Также будет рассмотрена возможность включения сквера в программы благоустройства.

Юрьев заявил, что все выявленные недостатки будут озвучены подрядчику, работающему в данной части города. В отношении него будут применены штрафные санкции, а при отсутствии кардинальных изменений в лучшую сторону, контракт будет незамедлительно расторгнут.