Зияков и Шафеев рассудят игры «Акрона» и «Крыльев» в третьем туре РПЛ

Назначены бригады арбитров на предстоящие матчи команд из Самарской области в чемпионате.
9-го «Крылья Советов» примут «Балтику» (6+). Главный судья — Рафаэль Шафеев. Ассистенты — Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Иван Сараев. За видео будут отвечать Артем Чистяков и Василий Казарцев.
Недавно экс-наставник «зелено-бело-синих» Александр Тарханов заявил, что новичок самарцев Ильзат Ахметов был бы ведущим футболистом в Киргизии, откуда он переехал в детстве в Тольятти.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.