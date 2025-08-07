Ричмонд
Зияков и Шафеев рассудят игры «Акрона» и «Крыльев» в третьем туре РПЛ

Назначены бригады арбитров на предстоящие матчи команд из Самарской области в чемпионате.

Назначены бригады арбитров на предстоящие матчи команд из Самарской области в чемпионате.

8 августа «Акрон» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» (6+). Там отработает Ранэль Зияков. Ему помогут Денис Петров и Алексей Ермилов. Резервный — Максим Перезва. На ВАР и АВАР — Ян Бобровский и Виталий Мешков.

9-го «Крылья Советов» примут «Балтику» (6+). Главный судья — Рафаэль Шафеев. Ассистенты — Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Иван Сараев. За видео будут отвечать Артем Чистяков и Василий Казарцев.

Недавно экс-наставник «зелено-бело-синих» Александр Тарханов заявил, что новичок самарцев Ильзат Ахметов был бы ведущим футболистом в Киргизии, откуда он переехал в детстве в Тольятти.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

