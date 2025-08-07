Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте «Время возможностей»

«Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте “Время возможностей” с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках “Лета в Москве” и направлен на поддержку и продвижение бизнеса», — говорится в сообщении.