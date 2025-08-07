Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте «Время возможностей»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте «Время возможностей» в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
«Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте “Время возможностей” с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках “Лета в Москве” и направлен на поддержку и продвижение бизнеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%.
«Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг — более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок», — говорится в сообщении.