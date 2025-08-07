Экс-руководители РКЦ «Прогресс» хотели добиться отмены выплаты ущерба в 16,6 млн

В Самаре завершилось рассмотрение апелляции, поданной бывшими руководителями РКЦ «Прогресс».
По информации Волга Ньюс, предположительно речь идет о Сергее Тюлевине, экс-первом заместителе гендиректора, и Светлане Кирилиной, ранее возглавлявшей управление финансов и ВЭД. Они были осуждены за мошенничество в особо крупном размере и приговорены к 7 годам заключения в колонии общего режима.
Первоначальный приговор по уголовному делу был вынесен в 2021 году. Преступление заключалось в заключении фиктивного соглашения на услуги по контролю за строительством основания для пресса «Шуллер». Фактически работы не выполнялись, но средства в размере более 16,6 млн рублей были перечислены. Вопрос о компенсации ущерба был передан на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.
Согласно информации Волга Ньюс, экс-руководители пытались обжаловать решение районного суда, утверждая, что у них не было преступного умысла, а сумма ущерба не доказана. Самарский областной суд оставил решение без изменений. Осужденные обязаны возместить ущерб совместно.
