Экс-руководители РКЦ «Прогресс» хотели добиться отмены выплаты ущерба в 16,6 млн

Первоначальный приговор по уголовному делу был вынесен в 2021 году. Преступление заключалось в заключении фиктивного соглашения на услуги по контролю за строительством основания для пресса «Шуллер». Фактически работы не выполнялись, но средства в размере более 16,6 млн рублей были перечислены. Вопрос о компенсации ущерба был передан на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.