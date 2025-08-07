В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов

Согласно опубликованному Филимоновым графику, в марте 2025 года в Вологодской области было сделано 20 абортов против 222 в марте 2024 года, в апреле 2025 года — 12 против 198, в мае — 9 против 138, в июне — 7 против 136, в июле — 0 против 112 в июле 2024 года.