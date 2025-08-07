Ричмонд
В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов

В Вологодской области в июле количество абортов сократилось до нуля.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Беременные жительницы Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с Русской православной церковью, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованному Филимоновым графику, в марте 2025 года в Вологодской области было сделано 20 абортов против 222 в марте 2024 года, в апреле 2025 года — 12 против 198, в мае — 9 против 138, в июне — 7 против 136, в июле — 0 против 112 в июле 2024 года.

В целом в январе-июле количество абортов в регионе снизилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 307 против 1077, отмечается на диаграмме.

При этом, как отметил Филимонов, в июле на учет по беременности и родам в медучреждения Вологодской области встали 356 женщин, и общее количество будущих матерей в регионе составляет более 4 тысяч.

«Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области», — добавил вологодский губернатор.

Он пообещал продолжить «борьбу за человека и будущее Вологодчины», назвав это «вопросом выживания».