Двухэтажный скоростной поезд запустят до Москвы из Нижнего Новгорода

Поезд получил имя «Буревестник».

Двухэтажный скоростной поезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с конца 2025. Об этом сообщили в Telegram-канале «Нижегородский транспорт».

Название поезда «Буревестник» отсылает к сего тезке, который работал на этом маршруте с 1960-х до 2014. Он мог доехать от Московского вокзала до Курского за рекордные 4−4,5 часа.

Затем поезд убрали из-за износа инфраструктуры. Вместо него запустили «Сапсаны» и «Ласточки».

«Буревестник» должен будет разгрузить направление — сейчас оно пользуется популярностью, билеты быстро раскупают.

Ранее такой поезд уже запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. Состав включает 18 вагонов. Его пассажировместимость — 1504 человека. Максимальная скорость — 160 км/ч.