Омичи оформили почти 2,5 тысячи объектов по «дачной амнистии» за полгода

За первые шесть месяцев текущего года жители Омской области оформили права на 2 489 объектов недвижимости в рамках упрощённого порядка «дачной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по региону.
«Дачная амнистия» позволяет оформить права на недвижимость в упрощенном порядке — без необходимости получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Это особенно удобно для тех, кто построил дом давно, но не оформил документы. Программа действует до 1 марта 2031 года.
По данным ведомства, распределение оформленных в Омской области объектов выглядит следующим образом:
— жилые дома — 1448;
— садовые дома — 360;
— земельные участки — 605;
— прочие постройки (бани, сараи и т.д.) — 76.
Руководитель управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин отметил, что популярность оформления жилых домов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, статус «жилого» дома увеличивает его рыночную стоимость и позволяет оформить регистрацию. Во-вторых, пригодность для круглогодичного проживания даёт право на подключение газа в рамках программы социальной догазификации. В-третьих, наличие зарегистрированного права собственности гарантирует возможность свободно распоряжаться имуществом — продавать, дарить или сдавать его в аренду.
Для сравнения: в прошлом году омичи оформили таким способом 5 714 объектов, из них 2844 — жилые дома. В 2023 и 2022 годах было зарегистрировано 5248 объектов (2938 жилых домов) и 3086 объектов (1515 жилых домов) соответственно.
Ранее мы писали, что омский суд вернул епархии здание исторического монастыря.