Омичи оформили почти 2,5 тысячи объектов по «дачной амнистии» за полгода

«Дачная амнистия» позволяет оформить права на недвижимость в упрощенном порядке — без необходимости получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Это особенно удобно для тех, кто построил дом давно, но не оформил документы. Программа действует до 1 марта 2031 года.