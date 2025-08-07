На Среднем Урале многодетной вдове бойца СВО отказали в выплате

По словам депутата, лишь в феврaле, при поддержке военной прокурaтуры ЦВО, получилось добиться положенных выплат. Только вот в июне выяснилось, что перерасчет довольствия за время службы мужа не был сделан. Кроме того, не было не оформлено удостоверение ветерана боевых действий. В бухгалтерии вдове сказали, что на ее супруга не было ни одного рапорта и участие в СВО не подтверждено.