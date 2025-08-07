АТП в Ростове-на-Дону обяжут приобретать автобусы с кондиционерами

— На федеральном уровне планируют внести изменения по обязательному наличию системы кондиционирования. Очень хорошая история. Помимо того, что это будет обязанность перевозчика, это еще и перестроит систему производства подвижного состава, потому что сейчас базовая комплектация не всегда предполагает наличие кондиционера, — отметила Алена Беликова.