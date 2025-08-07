АТП в Ростове-на-Дону обяжут приобретать автобусы с кондиционерами

Перевозчиков в Ростове-на-Дону намерены заставить следить за наличием кондиционеров в салонах общественного транспорта. В частности, среди обязательных требований может появиться вариант закупки новых машин, уже имеющих системы климат-контроля. Об этом на пресс-конференции рассказала глава донского минтранса Алена Беликова.
— На федеральном уровне планируют внести изменения по обязательному наличию системы кондиционирования. Очень хорошая история. Помимо того, что это будет обязанность перевозчика, это еще и перестроит систему производства подвижного состава, потому что сейчас базовая комплектация не всегда предполагает наличие кондиционера, — отметила Алена Беликова.
Министр также добавила, что в некоторых автобусах кондиционеры формально работают, но не справляются с жарой. В таких случаях это связано с тем, что систему кондиционирования устанавливали дополнительно, и мощность такого оборудования не была рассчитана на конкретный транспорт.
— По формальному признаку мы понимаем, что кондиционер есть, он работает, но эффекта для пассажира это не дает, — сказала Алена Беликова.
Глава минтранса Ростовской области подчеркнула, что ситуацию намерены решить так, чтобы кондиционеры не просто присутствовали, но и эффективно работали.