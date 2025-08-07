Иван Носков проверил работу самарского метрополитена

Глава Самары проверил организацию работы МП «Самарский метрополитен». Он прокатился на одном из составов, посетил цех ремонта и техобслуживания, пообщался с сотрудниками предприятия, а также побывал на стройплощадке станции «Театральная».
«Метро в Самаре по-прежнему остается востребованным видом транспорта для рабочих наших промпредприятий. Хорошо, что удалось его сохранить, но уже нужно думать о развитии. В этом году три вагона капитально отремонтировали, на очереди еще 15», — написал мэр в своем телеграмм-канале.
Иван Носков поручил изучить федеральные проекты по развитию метрополитена, а также составить собственную программу с учетом потребностей муниципального предприятия.
Напомним, протяженность линии самарского метро составляет 11,6 км. Ежедневно подземкой пользуются в среднем более 34 тысяч человек, а ежегодно — более 12 млн пассажиров. Сейчас в распоряжении предприятия находятся 35 вагонов, из которых сформированы восемь составов.
Семь станций самарского метро оснащены установками для досмотра ручной клади. В прошлом году на станции «Российская» появилась система интеллектуального видеонаблюдения, а до конца 2025-го аналогичное оборудование установят на станции «Победа». Еще одно новшество — запуск нового способа оплаты с помощью улыбки.
Глава Самары отметил, что в городском метро работает очень дружный и трудолюбивый коллектив. Троих сотрудников он наградил почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками «За заслуги перед городом III степени». Среди них: мастер автоматного отделения Александр Суриков, машинист Валерий Гуляганов и единственная девушка-машинист на предприятии Ирина Талапчук.