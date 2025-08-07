Иван Носков проверил работу самарского метрополитена

«Метро в Самаре по-прежнему остается востребованным видом транспорта для рабочих наших промпредприятий. Хорошо, что удалось его сохранить, но уже нужно думать о развитии. В этом году три вагона капитально отремонтировали, на очереди еще 15», — написал мэр в своем телеграмм-канале.