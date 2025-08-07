Частое употребление картофеля фри повышает риск развития диабета

«Проведенные нами наблюдения показывают, что частое употребление картофеля фри, но не других вариантов приготовления данного корнеплода, способствует увеличению риска развития диабета второго типа. Это говорит о том, что данные варианты приготовленного картофеля могут быть частью здоровой диеты, однако при этом все же следует отдавать предпочтение блюдам из цельных злаков», — написали исследователи.