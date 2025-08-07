Частое употребление картофеля фри повышает риск развития диабета

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Медики выяснил, что употребление более трех порций картофеля фри в неделю ведет к 20-процентному увеличению риска развития диабета второго типа, что не характерно для любых других форм его приготовления, в том числе вареной, печеной или мятой картошки. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале BMJ.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что частое употребление картофеля фри, но не других вариантов приготовления данного корнеплода, способствует увеличению риска развития диабета второго типа. Это говорит о том, что данные варианты приготовленного картофеля могут быть частью здоровой диеты, однако при этом все же следует отдавать предпочтение блюдам из цельных злаков», — написали исследователи.
К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора Гарвардского университета Уолтера Уиллетта при анализе данных, которые были собраны в США в рамках трех крупных мониторинговых проектов: HPFS, NHS-I и NHS-II. В этих инициативах приняли участие свыше 205 тыс. американских медработников, изначально не страдавших от диабета, болезней сердца и сосудов, а также злокачественных опухолей.
В последующие 40 лет диабет второго типа был выявлен у 22,2 тыс. добровольцев, что дало ученым возможность всесторонне изучить то, как различные аспекты диеты работников американских клиник и других медучреждений влияли на вероятность появления инсулиновой невосприимчивости. Опираясь на эти данные, ученые изучили то, как употребление разных форм картофеля влияло на шансы развития диабета.
Эти наблюдения показали, что в целом употребление картофеля слабо влияло на вероятность развития данного расстройства метаболизма — примерно 5% прироста на каждые три порции картофельных блюд. Почти весь этот прирост был обусловлен лишь одной формой приготовления картофеля — картошкой фри. Употребление трех порций в неделю вело к увеличению шансов развития диабета второго типа примерно на 20%.
В свою очередь, замена картофеля в диете на блюда из цельных зерен злаковых культур вело к снижению риска развития диабета на 4−8%, тогда как переход на употребление полированного белого риса вел не к снижению, а к незначительному росту вероятности возникновения такого сбоя в метаболизме. Это следует учитывать при подготовке диетических рекомендаций для пациентов, желающих снизить риск развития диабета второго типа, подытожили ученые.