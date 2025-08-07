Ричмонд
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопами

В Волгограде на санитарную обработку закрыли отделение гнойной хирургии в больнице № 5 в Краснооктябрьском районе, передает V102.RU.

Источник: v102.ru

По информации комитета здравоохранения региона, такие меры были приняты после того, как в вещах одного из пациентов были обнаружены насекомые.

— По информации медицинской организации в отделение гнойной хирургии поступил социально неблагополучный пациент, на его вещах были обнаружены клопы. В связи с этим, администрацией больницы в экстренном порядке было принято решение о закрытии отделения на санитарную обработку в том числе на зачищение стен, — уточнили в облздраве.

Санитарная обработка продлится три дня. В это время пациентов будут направлять в другие больницы для оказания медицинской помощи по данному профилю.