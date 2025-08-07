Ричмонд
В Уфе под комплексное развитие выделен участок у трассы М-5

Мэрия Уфы проведет торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе улицы Александра Книсса, трассы М-5, улицы Пригородной и ж/д путей в Октябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Источник: Башинформ

Согласно конкурсной документации, площадь выставляемой на торги территории комплексного развития составляет 480 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость права заключения договора КРТ установлена в размере 2,3 млн рублей.

Минимальный объем инвестиций в проект оценивается в 3,7 млрд рублей. Обязательным условиям для участия в конкурсе станет наличие на счетах претендентов 200,9 млн рублей для гарантии строительства детсада на 90 мест.

В постановлении отмечается, что при рассмотрении заявок будут оценивать предложенный объем финансирования, цену приобретения права на заключение договора и наличие указанных средств.