В Воронежском зоопарке проводят эксперимент по биологической очистке водоема

В водоёме Воронежского зоопарка проводят экологический эксперимент по биологической очистке воды с помощью растений. Для этого ранее в пруд высадили плавающие клумбы с эйхорнией — как дикой, так и производственной формой. Эти растения имеют мощную корневую систему и активно поглощают из воды лишние питательные вещества, тем самым препятствуют разрастанию водорослей.