В Воронежском зоопарке проводят эксперимент по биологической очистке водоема

В водоёме Воронежского зоопарка проводят экологический эксперимент по биологической очистке воды с помощью растений. Для этого ранее в пруд высадили плавающие клумбы с эйхорнией — как дикой, так и производственной формой. Эти растения имеют мощную корневую систему и активно поглощают из воды лишние питательные вещества, тем самым препятствуют разрастанию водорослей.
За ходом эксперимента следят эксперты и ученые. Например, недавно зоопарк посетили студенты ВГТУ и преподаватель кафедры жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Степанова. Они посмотрели, как растения адаптировались в естественной среде, и высадили новые образцы для дальнейшего наблюдения.
По словам сотрудников зоопарка, плавающие клумбы дополнительно фильтруют воду и очищают ее от органики. Этот метод хорош тем, что позволяет улучшать качество воды без применения химических реагентов.