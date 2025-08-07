Жителей Перми впечатлили масштаб и красота нового зоопарка

В Перми 7 августа открыли для посещений новый зоопарк на ул. Архитектора Свиязева, 17 В. В первый день его работа продлится до 20:00. Гостей зоопарка поприветствовал глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор подчеркнул, что жителям Прикамья по праву можно гордиться одним из самых современных и технологичных зоопарков России. Площадь нового Пермского зоопарка в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. По этому показателю он входит в пятерку крупнейших зоопарков страны.
«Здесь уже нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально! Уверен, что учреждение будет пополняться все новыми обитателями», — отметил Дмитрий Махонин.
Своими впечатлениями от посещения зоопарка поделился пермяк Кирилл Коняев, он пришел на открытие со своими детьми.
«Впечатлил масштаб зоопарка, насколько он стал большим и красивым, все сделано на высшем уровне. Животные еще адаптируются, но вся семья получила удовольствие от экскурсии, нам было интересно. Надеемся приехать сюда еще раз, чтобы увидеть еще больше зверей», — говорит пермяк.
Новая территория зоопарка — это современный комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом Пермском зоопарке создали уникальный проект озеленения, который насчитывает 50 видов деревьев и крупных кустарников, 47 тыс. многолетних цветов.
Для животных создали условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Их разместили в 90 просторных вольеров, 54 искусственных водоемах. Технологические сооружения зоопарка полностью обеспечивают жизнедеятельность его обитателей.
Зоопарк в Перми включил пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян». Их обживают большая часть животных из старого зоопарка, а также новых питомцев.
В зоопарке предупреждают, адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях.
Подробная информация о режиме работы, льготных категориях и стоимости билетов размещена на официальном сайте учреждения. Здесь же можно приобрести билеты, приобретение онлайн поможет значительно сократить время ожидания. Билеты также продаются в шести кассах нового Пермского зоопарка учреждения и билетных терминалах, установленных на его входе.
Накануне, 6 августа, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи торжественно открыл новый зоопарк в Перми. В открытии также приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова, главный инженер акционерного общества «РЖДстрой» Юрий Мальцев.