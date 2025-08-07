В ростовской поликлинике опробовано голосовое заполнение медицинских протоколов

Каждый день доктора вынуждены тратить значительное количество времени на оформление документов вручную. Как отметил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Роман Банацкий, это существенно уменьшает время, предназначенное непосредственно для диагностики и лечения пациентов. На сокращение такой загрузки врачей направлен пилотный проект по внедрению программы для голосового заполнения медицинских документов Voice2Med, реализованный Сбером в Ростовской области.