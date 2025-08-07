Ричмонд
В ростовской поликлинике опробовано голосовое заполнение медицинских протоколов

Инновационное решение позволяет сэкономить более 20% времени врачей на рутинных процедурах.

Источник: Комсомольская правда

Каждый день доктора вынуждены тратить значительное количество времени на оформление документов вручную. Как отметил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Роман Банацкий, это существенно уменьшает время, предназначенное непосредственно для диагностики и лечения пациентов. На сокращение такой загрузки врачей направлен пилотный проект по внедрению программы для голосового заполнения медицинских документов Voice2Med, реализованный Сбером в Ростовской области.

Сообщается, что проект опробован на базе Детской городской поликлиники № 1 Ростова-на-Дону. Инновационное решение позволяет сэкономить более 20% времени врачей.

Решение основано на искусственном интеллекте и предназначено для автоматического заполнения медицинских документов голосом врача в реальном времени. Надиктовка осуществляется через гарнитуру, мгновенно распознается и попадает прямо в открытую медицинскую информационную систему.

— Это не просто технология — это реальная помощь тем, кто ежедневно спасает жизни. Уверен, что голосовое заполнение документов станет новым стандартом в медицине, и мы масштабируем этот опыт в других медицинских организациях Дона, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Решение, разработанное группой ЦРТ, интегрировано с обширными медицинскими словарями различных специальностей, включая общую практику, рентгенологию, патологию, эндоскопию, кардиологию, хирургию, стоматологию и другие направления медицины. Система обеспечивает точное распознавание специализированных терминов и аббревиатур, автоматическое формирование медицинских протоколов и возможность работы с документами удалённо, например, во время визитов на дом или объездов пациентов. Технология успешно применяется в больницах свыше 70 российских регионов.