Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» выплатит потерпевшим компенсации

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Умеджон Солиев, который обеспечил исполнителей оружием, задумал откупиться от потерпевших, чтобы смягчить наказание. Как рассказала адвокат Ксения Трунова, обвиняемый намерен вне зависимости от желания потерпевших отправить им по почте компенсации в размере 1 тыс. руб., а затем предоставить суду квитанции. Процесс по делу о теракте в «Крокусе» начался в Москве 4 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».