Сильнейшая за всё лето магнитная буря обрушится на Воронежскую область

Самая мощная за последние два месяца магнитная буря накроет Воронежскую область в пятницу, 8 августа, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Её пик ожидается с 6:00 до 9:00. В это время магнитная буря достигнет уровня G2, что обозначает средние возмущения. После 9:00 обстановка начнет улучшаться, а к 12:00 магнитосфера станет спокойной и останется такой до конца дня.
С 3:00 следующего дня вновь ожидается магнитная буря. Специалисты оценивают её уровнем G1 (слабая). Успокоение магнитного поля ожидается лишь к 6:00 субботы.
Метеозависимым воронежцам рекомендуют быть внимательными к своему здоровью и снизить физические нагрузки.