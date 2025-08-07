Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильнейшая за всё лето магнитная буря обрушится на Воронежскую область

Она достигнет уровня G2.

Самая мощная за последние два месяца магнитная буря накроет Воронежскую область в пятницу, 8 августа, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Её пик ожидается с 6:00 до 9:00. В это время магнитная буря достигнет уровня G2, что обозначает средние возмущения. После 9:00 обстановка начнет улучшаться, а к 12:00 магнитосфера станет спокойной и останется такой до конца дня.

С 3:00 следующего дня вновь ожидается магнитная буря. Специалисты оценивают её уровнем G1 (слабая). Успокоение магнитного поля ожидается лишь к 6:00 субботы.

Метеозависимым воронежцам рекомендуют быть внимательными к своему здоровью и снизить физические нагрузки.