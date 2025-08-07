Ричмонд
Нижегородские туристы застряли на Оке на три дня

Им пришлось ждать следующий теплоход для эвакуации.

Источник: Ассоциация туроператоров

Нижегородские туристы застряли на теплоходе «Золотое кольцо» посреди Оки на три дня. об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».

Инцидент произошел 3 августа. Тогда теплоход компании «ГАМА» перевозил туристов по маршруту между Москвой и Нижним Новгородом. Неожиданно он встал на середине реки в Шиловском районе Рязанской области. По техническим причинам он не мог продолжить путь.

Туристам предложили вернуться в Москву или Нижний на автобусе. Однако для семей с детьми и пожилых людей этот вариант не подошел. Они решили остаться еще на три дня и ждать теплоход «Аурум», который шел по этому же маршруту.

Сейчас пассажиры положительно отзываются о своем путешествии. Некоторые из них получили каюты повышенного класса на другом судне. Для них работали ресторан и бар.

Следующее плавание «Золотого кольца» состоится 13 августа.