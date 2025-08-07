Вода у берегов Туапсе признана безопасной для купания после затоплений

Как ранее сообщало информагентство, метеорологи зафиксировали значительное превышение месячной нормы осадков в Краснодарском крае. Наибольшее количество дождей в воскресенье выпало на Черноморском побережье, особенно в районе Сочи. В ауле Большой Кичмай Лазаревского района уровень осадков достиг 171 мм, что вдвое превышает средние показатели для этого периода.