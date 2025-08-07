Ричмонд
Вода у берегов Туапсе признана безопасной для купания после затоплений

Качество подтвердил Роспотребнадзор.

Источник: KrasnodarMedia.su

Морская вода в Туапсинском округе безопасна для купания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Пробы воды полностью соответствуют санитарным требованиям, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на соцсети главв района Сергея Бойко.

Специалисты продолжают регулярно проверять не только воду, но и песок с галькой. Нарушений не выявлено.

Пляжи в округе уже очищены и открыты для отдыхающих. Несмотря на недавнюю стихию, в регион приехало много туристов.

Напомним, что сразу три населенных пункта в Туапсинском районе оказались затоплены. Из-за проливных дождей в реке Дефань произошел резкий подъем воды.

Как ранее сообщало информагентство, метеорологи зафиксировали значительное превышение месячной нормы осадков в Краснодарском крае. Наибольшее количество дождей в воскресенье выпало на Черноморском побережье, особенно в районе Сочи. В ауле Большой Кичмай Лазаревского района уровень осадков достиг 171 мм, что вдвое превышает средние показатели для этого периода.