Луна покраснеет из-за затмения 7 сентября

Как рассказали РИА Новости в Московском планетарии, изменение цвета единственного спутника Земли будет связано с полным лунным затмением.
В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым.
Там подчеркнули, что изменение цвета Луны в сторону красного возможно только во время лунных затмений, когда она заходит в тень Земли и освещается солнечными лучами, прошедшими через земную атмосферу.
От состояния атмосферы зависит цвет Луны при ее полных затмениях — он может быть от темно-коричневого до светло-красного.
Полное затмение Луны произойдет 7 сентября с 18:28 по 23:55 мск (совпадает с минским временем — Sputnik). Полностью Луна будет скрыта тенью Земли в период с 20:31 до 21:53. Максимальная фаза затмения придется на 21:12 мск и составит 1,368.
Все фазы затмения будут видны в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.