Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луна покраснеет из-за затмения 7 сентября

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Многие земляне, в том числе и белорусы, смогут 7 сентября наблюдать необычную, с красным оттенком, Луну.

Источник: Sputnik.by

Как рассказали РИА Новости в Московском планетарии, изменение цвета единственного спутника Земли будет связано с полным лунным затмением.

В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым.

пояснили в планетарии

Там подчеркнули, что изменение цвета Луны в сторону красного возможно только во время лунных затмений, когда она заходит в тень Земли и освещается солнечными лучами, прошедшими через земную атмосферу.

От состояния атмосферы зависит цвет Луны при ее полных затмениях — он может быть от темно-коричневого до светло-красного.

Полное затмение Луны произойдет 7 сентября с 18:28 по 23:55 мск (совпадает с минским временем — Sputnik). Полностью Луна будет скрыта тенью Земли в период с 20:31 до 21:53. Максимальная фаза затмения придется на 21:12 мск и составит 1,368.

Все фазы затмения будут видны в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.