МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина.
В августе в Москве пройдет фестиваль «День Индии». Он состоится в ландшафтном парке «Остров мечты» с 14 по 17 августа и будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
«Но помимо “Дня Индии” мы видим неподдельный интерес москвичей также, скажем, к йоге. 21 июня ежегодно, я уже даже не скажу, сколько лет, наверное, тоже порядка десяти лет Москва отмечает День йоги… Мы видим некий тренд, некую тенденцию, то есть интерес москвичей (к йоге — ред.) становится все больше и больше. И мне даже кажется, что йогу россияне любят больше, чем в Индии», — сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уточнила, что 2024 году во всех парках Москвы были организованы бесплатные занятия по йоге, а фестиваль Organic People в Царицыно посещают более 300 тысяч человек ежегодно.