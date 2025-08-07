Мэрия: новый автобусный маршрут до Северной Горы запустят до 1 сентября

В июле председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов сообщил о переносе конечной остановки автобусного маршрута. «Чтобы увязать этот район с Сельмой (а основной запрос был именно таким), мы перенесли конечный пункт автобуса № 10 на Северную гору (там же, где кольцо у автобуса № 4). Теперь оттуда он идет к остановке “Военный городок”, а далее своему по маршруту», — говорил чиновник.