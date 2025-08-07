Ричмонд
Вместе выходили в элиту: «Акрон» встретится с махачкалинским «Динамо» на его поле 8 августа

Тольяттинский «Акрон» сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде в пятницу.

Вечером 8 августа «красно-черные» погостят у южан (6+). Команды откроют четвертый тур РПЛ. После трех тольяттинцы идут шестыми с пятью очками, хозяева — девятые с четырьмя.

Ранее подопечные Заура Тедеева вырвали ничью у «Спартака», играя в большинстве. В концовке огорчил Пабло Солари, а спас Артем Дзюба — забил с пенальти. Причем 11-метровый был вторым для волжан. Первый на 64-й минуте не реализовал Стефан Лончар.

Махачкалинцы в третьем туре взяли вверх над принципиальным соперником — «Ахматом» — 1:0 и отправили в отставку главного тренера грозненцев Александра Старожука. На 1-й минуте отличился Гамид Агаларов.

Всего «Акрон» и «Динамо» встречались шесть раз. Тольяттинцы победили в четырех встречах, еще две завершились вничью. В 2024 году клубы вместе вышли в РПЛ. Правда, южане напрямую со второй строчки, а «молодые и звонкие» после стыков с «Уралом».

Последний раз виделись 2 мая нынешнего года. Тогда «красно-черные» шли десятыми, а клуб из Махачкалы 11-м. Боролись за сохранение прописки в Премьер-лиге. В тот день сильнее была команда Тедеева — 1:0. На 74-й забил Дзюба.

А впервые встретились в РПЛ 26 октября 2024-го. Тот матч для волжан оказался более драматичным. Агаларов открыл счет на 68-й минуте с углового. Казалось, «Динамо» возьмет три очка. Однако на 93-й минуте Владимир Хубулов из-за штрафной метко пробил в дальнюю девятку и сравнял — 1:1.

За кем останется третья игра в РПЛ между этими клубами? Узнаем в пятницу вечером. Начало — в 21:00 по местному времени.

Недавно писали, что предстоящие встречи «Акрона» и «Крыльев Советов» рассудят Ранэль Зияков и Рафаэль Шафеев соответственно.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

