В Уфе центральные улицы временно закроют для движения из-за фестиваля

В связи с подготовкой и проведением фестиваля в Уфе временно ограничат движение транспорта. С 15 по 30 августа нельзя будет проехать по участку улицы Пушкина — от Цюрупы до Советской. Основные ограничения коснутся периода с 21 по 27 августа: перекроют квартал между Советской и Ленина и закроют часть Советской улицы (от Заки Валиди до Пушкина).