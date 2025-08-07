В Уфе центральные улицы временно закроют для движения из-за фестиваля

С 21 по 27 августа в Уфе пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Дни Армейской культуры». Гостей ждет более 30 культурных событий, включая выставки, образовательные мастер-классы и деловые встречи.
В связи с подготовкой и проведением фестиваля в Уфе временно ограничат движение транспорта. С 15 по 30 августа нельзя будет проехать по участку улицы Пушкина — от Цюрупы до Советской. Основные ограничения коснутся периода с 21 по 27 августа: перекроют квартал между Советской и Ленина и закроют часть Советской улицы (от Заки Валиди до Пушкина).
Городские власти предупреждают, что на время проведения мероприятий изменятся маршруты общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.
