В родном селе спикера Молдовы Игоря Гросу агрария оштрафовали за расчистку канала реки Прут: Государству для фермеров ничего не жалко — даже санкций

В родном селе спикера парламента Молдовы — Андрушул де Сус, Кагульского района — фермера также оштрафовали за то, что он своими силами расчистил оросительные каналы от реки Прут — пишет t.me/canal5ru.
Как рассказал Ион Праля, проверяющие из Министерства окружающей среды вычислили нанятых им рабочих и технику. Инспекторы заставили экскаваторщика дать контактные данные агрария и известили того, что он должен явиться в Кагул:
«Там мне сказали, что я буду оштрафован за расчистку канала без проекта. Как будто я изменил направление этого канала. Я заплатил 4,5 тысячи леев».
Фермер посетовал, что у него просто нет другого выхода, кроме как подчиниться. Он также показал установленный на поливочную машину водомер: он обязан платить по 0,36 лея за каждый кубометр воды, который забирает из Прута на полив:
«Не будем платить — не сможем поливать».
От души.
Государству для фермеров ничего не жалко — ни штрафов, ни налогов. Кому мало — обращайтесь. Минсельхоз и Минприроды всегда добавят.
