Опубликован прогноз магнитных бурь на 8 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
8 августа ожидается умеренная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она начнется с самого утра и наберет мощность к вечеру. Более того, буря не спадет и будет длиться до 13 августа.
Из-за этого у метеозависимых может быть недомогание. Среди симптомов головные боли, раздражение, апатия, головокружение, перепады давления и обострение хронических заболеваний.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.