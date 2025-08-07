Ричмонд
Опубликован прогноз магнитных бурь на 8 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

8 августа ожидается умеренная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она начнется с самого утра и наберет мощность к вечеру. Более того, буря не спадет и будет длиться до 13 августа.

Из-за этого у метеозависимых может быть недомогание. Среди симптомов головные боли, раздражение, апатия, головокружение, перепады давления и обострение хронических заболеваний.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.