В России 9 августа стартует ежегодная перепись воробьев

С 9 по 17 августа в России состоится летняя перепись воробьёв — всероссийская экопросветительская акция, которая проводится ежегодно для изучения численности домового и полевого воробья. Мероприятие организовано с участием орнитологов, волонтёров и всех неравнодушных к теме охраны природы.
Перепись проходит дважды в год — в феврале и августе. По наблюдениям специалистов, популяция воробьёв в последние годы сокращается. Чтобы понять причины, требуется как можно больше наблюдений из разных регионов.
По мнению учёных, на численность воробьёв влияют сразу несколько факторов:
— современные жилые здания не приспособлены для гнездования — в них нет привычных ниш и укрытий;
— благоустройство городских территорий, регулярная стрижка газонов и изменение агротехнологий снижают доступность корма;
— использование химикатов в сельском хозяйстве уничтожает насекомых — основу рациона птенцов.
Регулярные переписи позволяют отслеживать ситуацию и разрабатывать рекомендации по сохранению городской и сельской орнитофауны.
Участвовать может любой желающий — как индивидуально, так и в составе команды. Для этого нужно:
Выбрать маршрут наблюдения: это может быть парк, двор, сквер, сад или другая зелёная зона, где есть корм для птиц.
Понаблюдать за воробьями, зафиксировать их поведение и постараться посчитать количество особей.
Сделать фото или видео.
Заполнить онлайн-анкету на сайте проекта. Для каждой точки наблюдения создаётся отдельная анкета, в которой указываются дата, координаты, число птиц, а также прикрепляются материалы наблюдения.
Если хотя бы одно наблюдение будет принято модераторами, участник получит именной электронный сертификат. Такой документ подтверждает вклад в сбор научных данных и участие в экопросветительской инициативе.
Городские воробьи — важная часть экосистем. Их исчезновение может быть сигналом серьёзных изменений в окружающей среде. Акция помогает привлечь внимание к этой проблеме и даёт каждому возможность внести свой вклад в её решение.
