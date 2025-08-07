Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России 9 августа стартует ежегодная перепись воробьев

С 9 по 17 августа в России состоится летняя перепись воробьёв — всероссийская экопросветительская акция, которая проводится ежегодно для изучения численности домового и полевого воробья.

С 9 по 17 августа в России состоится летняя перепись воробьёв — всероссийская экопросветительская акция, которая проводится ежегодно для изучения численности домового и полевого воробья. Мероприятие организовано с участием орнитологов, волонтёров и всех неравнодушных к теме охраны природы.

Перепись проходит дважды в год — в феврале и августе. По наблюдениям специалистов, популяция воробьёв в последние годы сокращается. Чтобы понять причины, требуется как можно больше наблюдений из разных регионов.

По мнению учёных, на численность воробьёв влияют сразу несколько факторов:

— современные жилые здания не приспособлены для гнездования — в них нет привычных ниш и укрытий;

— благоустройство городских территорий, регулярная стрижка газонов и изменение агротехнологий снижают доступность корма;

— использование химикатов в сельском хозяйстве уничтожает насекомых — основу рациона птенцов.

Регулярные переписи позволяют отслеживать ситуацию и разрабатывать рекомендации по сохранению городской и сельской орнитофауны.

Участвовать может любой желающий — как индивидуально, так и в составе команды. Для этого нужно:

Выбрать маршрут наблюдения: это может быть парк, двор, сквер, сад или другая зелёная зона, где есть корм для птиц.

Понаблюдать за воробьями, зафиксировать их поведение и постараться посчитать количество особей.

Сделать фото или видео.

Заполнить онлайн-анкету на сайте проекта. Для каждой точки наблюдения создаётся отдельная анкета, в которой указываются дата, координаты, число птиц, а также прикрепляются материалы наблюдения.

Если хотя бы одно наблюдение будет принято модераторами, участник получит именной электронный сертификат. Такой документ подтверждает вклад в сбор научных данных и участие в экопросветительской инициативе.

Городские воробьи — важная часть экосистем. Их исчезновение может быть сигналом серьёзных изменений в окружающей среде. Акция помогает привлечь внимание к этой проблеме и даёт каждому возможность внести свой вклад в её решение.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.