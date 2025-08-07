Ричмонд
В Калининградской области завершили ремонт шести мостов

Работы по проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининградской области завершили ремонт шести мостов, всего в этом году ремонтируют 16 объектов. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Проделаны работы на мостах через реки: Камышевую (у поселка Заречье Гурьевского района), Щучью (у Суходолья Гвардейского района), Красную (у Ольховатки Гусевского округа), Голубую (у поселка Свобода Черняховского района), Писса около Гусева. А также — на 8-м километре региональной трассы Ушаково — Гаврилово.

Кроме того, на 90% готовы два моста у поселка Ясное Славского района.

Реконструкция моста через реку Шешупе (в районе поселка Лагерное Краснознаменского района) и автодорожного моста на улице Ленинградской через железнодорожные пути в Черняховске являются переходящими объектами на следующие годы.

Остальные мосты закончат ремонтировать в октябре-ноябре этого года.