В Калининградской области завершили ремонт шести мостов

Проделаны работы на мостах через реки: Камышевую (у поселка Заречье Гурьевского района), Щучью (у Суходолья Гвардейского района), Красную (у Ольховатки Гусевского округа), Голубую (у поселка Свобода Черняховского района), Писса около Гусева. А также — на 8-м километре региональной трассы Ушаково — Гаврилово.