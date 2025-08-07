Миллиарды рублей планируют направить на реконструкцию ливневок в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь защитил в правительстве страны проект реконструкции ливневой канализации Ростова-на-Дону. Об этом донской глава рассказал в своем телеграм-канале.
— Это для нас важнейшая задача. Уже много лет город затапливает во время ливней. Нам необходимо обеспечить нормальную жизнедеятельность южной столицы и предотвратить все негативные последствия, связанные с обильными осадками, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию решили поддержать второй этап реконструкции ливневой канализации в границах улиц Доватора и Жданова. Планируемое обновление должно решить проблему подтоплении жилого района на территории Левенцовки и перспективной промышленной застройки.
Проект уже готов, получение экспертизы планируют на конец августа. Первые 1,5 млрд рублей из федерального бюджета ожидаются уже до конца 2025 года. Общая сумма финансирования составит 8,71 млрд рублей.
Кроме того, до конца 2028 года намерены провести обновление и строительство более 6 км сетей, а также возвести локальные очистные сооружения мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. Общая стоимость проекта оценивается почти в 12 млрд рублей.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил держать все работы на особом контроле. Юрий Слюсарь выразил благодарность федеральным властям за поддержку региональных проектов.
