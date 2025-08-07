Археологи из Эрмитажа нашли в КБР свидетельства необычного погребального обряда

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Погребальный отряд, не свойственный кобанской культуре, а также останки с прижизненной трепанацией черепа впервые обнаружили специалисты Государственного Эрмитажа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Находки стали итогом раскопок этого летнего сезона, сообщили ТАСС археологи.
«Удивительной и совершенно уникальной находкой стало найденное захоронение с подбойным погребальным обрядом. Это когда для умершего создают особую нишу в могиле. Для кобанской культуры такой вид погребения совершенно несвойственен. То есть, это вообще первый подобный памятник, что очень интересно, и мы должны понять откуда они взяли этот погребальный обряд и почему мы его больше нигде не видим? У одного из захороненных мы обнаружили трепанацию черепа, причем сделанную еще при жизни человека, что для кобанской культуры также чуждо», — сообщила ТАСС начальник экспедиции, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Марченко.
Найденные останки изучат специалисты кафедры антропологии МГУ, которые к концу года должны предоставить результаты исследований. Также среди археологических находок этого летнего сезона в Кабардино-Балкарии — сосуды с орнаментами, бронзовые украшения, булавки, браслеты, ножи, железный наконечник копья. Обнаружены раковины каури, родина которых Средиземное море, что говорит о налаженном торговом пути, существовавшем в те времена. Найденное во время раскопок в селении Нижний Куркужин, относится к началу VIII-VII века д. н. э. Исследования здесь проводятся с 2016 года. Следующая экспедиция в Баксанском районе состоится в мае 2026 года.
«Кабардино-Балкария вся богата памятниками, их здесь в каждом селе большое множество. А Куркужин, и Верхний, и Нижний, находятся в оползневой зоне, из-за которой много памятников археологии, разрушаются. Поставили их на учет, включили в реестр памятников археологии. И мы в первую очередь должны исследовать те памятники, которые находятся под угрозой исчезновения», — добавила Марченко.
Кобанская культура.
Кобанская культура — археологическая культура на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Названа по могильнику у села Верхний Кобан (ныне Северная Осетия), открытому в 1869 году. Памятники культуры обнаружены по обе стороны центральной части Главного Кавказского хребта. Основные могильники — Заюковские, Тырныаузские и Гунделенский в Кабардино-Балкарии, Шалинский и Урус-Мартанский в Чечне. Население было оседлым и в основным занималось земледелием и скотоводством. Поселения располагались на холмах или в горной местности. Имелись кварталы, мощеные улицы, культовые участки, очаги, гончарные и металлургические горны. Одна из самых крупных коллекций этой культуры находится в Государственном Эрмитаже и включает бронзовые украшения и оружие, фигурки животных, амулеты, статуэтки.