Археологи из Эрмитажа нашли в КБР свидетельства необычного погребального обряда

«Удивительной и совершенно уникальной находкой стало найденное захоронение с подбойным погребальным обрядом. Это когда для умершего создают особую нишу в могиле. Для кобанской культуры такой вид погребения совершенно несвойственен. То есть, это вообще первый подобный памятник, что очень интересно, и мы должны понять откуда они взяли этот погребальный обряд и почему мы его больше нигде не видим? У одного из захороненных мы обнаружили трепанацию черепа, причем сделанную еще при жизни человека, что для кобанской культуры также чуждо», — сообщила ТАСС начальник экспедиции, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Марченко.