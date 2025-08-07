Омичи обсуждают покупку раций при отсутствии интернета

«Уважаемая администрация, когда возобновится работа интернета в районе Старой Московки? Тарифы мы оплачиваем по полной, перерасчетов у нас нет, так как блокировки по вашей причине. Оплатить коммуналку невозможно, неудобства во всем. Когда это все уже прекратится?», — написал читатель паблика «Аварийный Омск».