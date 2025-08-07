Ричмонд
Омичи обсуждают покупку раций при отсутствии интернета

Минцифры прокомментировало проблему со связью.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжаются перебои в работе мобильного интернета. Уставшие от отсутствия стабильной связи горожане жалуются на это в соцсетях. 6 августа один из жителей Ленинского округа перечислил негативные последствия затянувшейся проблемы.

«Уважаемая администрация, когда возобновится работа интернета в районе Старой Московки? Тарифы мы оплачиваем по полной, перерасчетов у нас нет, так как блокировки по вашей причине. Оплатить коммуналку невозможно, неудобства во всем. Когда это все уже прекратится?», — написал читатель паблика «Аварийный Омск».

Под публикацией пользователю ответили представители Минцифры.

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и разделяем негодование. Сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Просим отнестись с пониманием к возникшей ситуации. Благодарим за обращение», — прокомментировали в ведомстве сложившуюся ситуацию.

Местные жители сочли объяснение неудовлетворительным. Так, подписчица канала Лариса с иронией отметила: «Лучшего ответа и не стоило ожидать».

Читатели также оставили различные предложения по борьбе с проблемой.

«Поскольку в этом нет вины плательщиков и владельцы кафе к этому тоже не готовы, может, стоить запускать установку ви-фи в кафе на территории муниципалитета? Затраты возложить на бюджет. Иначе частникам это может быть не выгодно», — написал Сергей Надыкто.

Другой сибиряк и вовсе предложил использовать рации взамен прежнего способа общения.

«Иногда инета нет от слова совсем, хоть рации покупай», — поделился идеей инкогнито с ником Andy’s Wife.

Ранее «КП Омск» сообщила, что восьмилетняя девочка травмировалась в игровой зоне развлекательного центра.