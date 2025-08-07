Моря России от Азовского до Чукотского — сколько их на самом деле?

Если и возникают какие-то вопросы классификации, то обычно они связаны с Каспийским морем, которое причислили к статусу моря, хотя оно не имеет связи с Мировым океаном. Но мне кажется, что этот вопрос скорее возникает у общества, а ученые все уже давно считают Каспий морем. У него есть свой гидрологический режим, он соленый и довольно большого размера. Именно поэтому его относят к морям", — подчеркнула Валерия Муравья.