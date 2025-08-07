Служба занятости помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий

После возвращения с СВО, поработав в нескольких организациях, ветеран пришел к выводу, что нужно открывать свое дело — офисный характер работы не привлекал, к тому же дала о себе знать травма спины. И тогда Никита при поддержке своей жены Анны решил в этом году открыть ИП и заниматься тем, что нравится.