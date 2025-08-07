Летом 2026 года хотят возобновить прямые электрички Тольятти-Сызрань

К 2030 году в Самарской области может появиться новый кольцевой железнодорожный маршрут: Самара — Тольятти — Сызрань — обратно в Самару.
Об этом стало известно на стратегической сессии по развитию транспортной системы региона, прошедшей 5 августа.
Первый шаг уже намечен — уже летом 2026 года планируют возобновить прямое железнодорожное сообщение между Тольятти и Сызранью, которое отменили ещё в 2009 году.
Впервые за долгое время поезда здесь будут ходить ежедневно.
Кроме того, в планах — продлить «Ласточку» от Тольятти через Самару и Новокуйбышевск до Сызрани, но пока только по выходным. Этот этап также запланирован на 2026 год.
В 2027 году может появиться маршрут Похвистнево — Самара — Сызрань, а к 2029-му — Похвистнево — Самара — Тольятти.
Всё это — часть масштабной транспортной стратегии до 2036 года, которую представил замначальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников.
Цель — сделать региональные поезда удобнее, сократить время в пути и связать между собой ключевые населённые пункты. Об этом сообщил портал «Волга ньюс».
Такой кольцевой маршрут мог бы стать настоящим прорывом для жителей трёх городов: не нужно будет каждый раз ехать через Самару, чтобы попасть из Тольятти в Сызрань — можно будет просто сесть на поезд по кольцу.
Остаётся надеяться, что планы не сдвинутся в графике.
