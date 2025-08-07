Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летом 2026 года хотят возобновить прямые электрички Тольятти-Сызрань

К 2030 году в Самарской области может появиться новый кольцевой железнодорожный маршрут: Самара — Тольятти — Сызрань — обратно в Самару.

К 2030 году в Самарской области может появиться новый кольцевой железнодорожный маршрут: Самара — Тольятти — Сызрань — обратно в Самару.

Об этом стало известно на стратегической сессии по развитию транспортной системы региона, прошедшей 5 августа.

Первый шаг уже намечен — уже летом 2026 года планируют возобновить прямое железнодорожное сообщение между Тольятти и Сызранью, которое отменили ещё в 2009 году.

Впервые за долгое время поезда здесь будут ходить ежедневно.

Кроме того, в планах — продлить «Ласточку» от Тольятти через Самару и Новокуйбышевск до Сызрани, но пока только по выходным. Этот этап также запланирован на 2026 год.

В 2027 году может появиться маршрут Похвистнево — Самара — Сызрань, а к 2029-му — Похвистнево — Самара — Тольятти.

Всё это — часть масштабной транспортной стратегии до 2036 года, которую представил замначальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников.

Цель — сделать региональные поезда удобнее, сократить время в пути и связать между собой ключевые населённые пункты. Об этом сообщил портал «Волга ньюс».

Такой кольцевой маршрут мог бы стать настоящим прорывом для жителей трёх городов: не нужно будет каждый раз ехать через Самару, чтобы попасть из Тольятти в Сызрань — можно будет просто сесть на поезд по кольцу.

Остаётся надеяться, что планы не сдвинутся в графике.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.