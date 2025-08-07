«Зенит» выйдет на Дворцовую. Клуб устроит открытую тренировку в центре Петербурга

Тренировка станет частью летнего фестиваля в честь 100-летия «Зенита». Праздник начнётся в полдень и продлится до 20:00. В течение восьми часов на главной площади Петербурга будет работать интерактивная Winline-сцена с викторинами, конкурсами и выступлениями артистов и диджеев. Участники смогут выиграть призы от клуба и партнёров мероприятия.
Кульминацией фестиваля станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле у Зимнего дворца. Команда будет готовиться к предстоящему матчу чемпионата России с махачкалинским «Динамо». После тренировки запланирована автограф-сессия с игроками и тренерским штабом.
В программе также будут мастер-классы от тренеров Академии «Газпром», выступления футбольных фристайлеров, семейные эстафеты и детский турнир команд проекта «Зенит-Чемпионика». Подробности обещают сообщить позже.
Традиция открытых летних тренировок в знаковых местах Петербурга появилась у «Зенита» в 2022 году. В разные годы команда собиралась в Александровском и Михайловском садах.